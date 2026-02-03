大谷翔平がインタビューで披露したユーモア溢れる回答ドジャース・大谷翔平投手は1月31日（日本時間2月1日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。イベント中に、地元ラジオ局「AM 570 LA Sports」のインタビューにも登場。米レポーターのジョークを“辛口”な回答で返し、周囲を笑いに包む一幕があった。同局の番組「ドジャー・トーク」で司会を務めるデビッド・ヴァセイ