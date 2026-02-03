楽天ドラ1・藤原聡大が見せた大器の素養楽天のドラフト1位・藤原聡大投手（花園大）が2日、初めてブルペン入りし153キロをマークした。受けた捕手・堀内が「速くて、強い。ホップもすごかったので、すごい武器になると思います」と絶賛したストレートは、このオフ、ポスティングシステムを利用して西武からアストロズに移籍した今井達也投手をモチーフにしているという。キャッチボール中は目立たなかった身長177センチ、体重7