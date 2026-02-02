糸井氏がインスタグラムで肉体美を披露日本ハム、オリックス、阪神で活躍した糸井嘉男氏が2日までに、自身のインスタグラムを更新。世界最大級の屋内フィットネスレース「HYROX（ハイロックス）」に参加したことを報告した。披露した鍛え抜かれた肉体に、ファンから「肉体美がすぎる」などと驚きの声が上がっている。大阪で開催された「Airasia HYROX大阪」に、元楽天の正随優弥らと4人のチームを組んで参加。競技終了後、糸井