糸井氏がインスタグラムで肉体美を披露

日本ハム、オリックス、阪神で活躍した糸井嘉男氏が2日までに、自身のインスタグラムを更新。世界最大級の屋内フィットネスレース「HYROX（ハイロックス）」に参加したことを報告した。披露した鍛え抜かれた肉体に、ファンから「肉体美がすぎる」などと驚きの声が上がっている。

大阪で開催された「Airasia HYROX大阪」に、元楽天の正随優弥らと4人のチームを組んで参加。競技終了後、糸井氏は投稿で「チームって素敵やね！」と充実感をにじませた。公開した集合写真では、上半身は裸で、盛り上がった上腕二頭筋や胸筋を披露。鍛え上げられた“肉体美”を見せつけた。

投稿のコメント欄には「ええ身体すぎるー！！」「ほんとにかっこいい」「最高」「まだ野球いけるでしょ！」「糸井さんの太ももだけ他の方と違いすぎる」といった称賛が殺到。現役時代より進化したと思わせる“バキバキ”のボディに驚くファンが続出していた。

44歳を迎えても、これだけの肉体美を維持する姿は、まさに“超人”。現役引退後も糸井氏の向上心は全く衰えていないようだ。（Full-Count編集部）