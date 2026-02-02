「M500 Hatsune Miku Edition」 ミックスウェーブは、発売を延期していたHiBy Digitalのデジタルオーディオプレーヤー「M500 Hatsune Miku Edition」について、2月6日に発売することを発表した。価格はオープンで、市場想定価格は54,800円前後。 初音ミクとのコラボレーションを記念した、期間限定生産のエントリークラスDAP。法令順守の手続きの影響で発売日を2月以降としてい