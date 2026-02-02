「M500 Hatsune Miku Edition」

ミックスウェーブは、発売を延期していたHiBy Digitalのデジタルオーディオプレーヤー「M500 Hatsune Miku Edition」について、2月6日に発売することを発表した。価格はオープンで、市場想定価格は54,800円前後。

初音ミクとのコラボレーションを記念した、期間限定生産のエントリークラスDAP。法令順守の手続きの影響で発売日を2月以降としていたが、今回手続きが完了したとのこと。

国内向けには、初回台数限定の特典付きパッケージが用意され、日本国内300台限定で「限定缶バッジ」と「限定レザーケース」も付属。初音ミク特別仕様のUSB Type-C to Cケーブルやハンドストラップ、アクリルタグ、透明保護カバー、保護フィルムなども同梱される。

パッケージはコラボキャラクターを中心に据えたデザインで、キービジュアルにはイラストレーターTIDによる描き下ろし「Summer Sea Breeze(夏の海風)」を採用。

筐体デザインは、初音ミクをテーマにした限定カラー仕上げ。ミクを象徴するペールブルーグリーンを基調に、側面の物理ボタンに鮮やかなピンクレッドを組み合わせた。出力端子は3.5mmシングルエンドと4.4mmバランスの2系統。

アプリも専用のコラボ版となり、「初音ミク」テーマの特別スキンを用意。複数の「初音ミク通知音」も設定できる。

OSにはAndroidスマートフォンを基盤に開発されたHiBy OSを採用し、Android 14ベースでM500のハードウェアに最適化。主要な音楽ストリーミングアプリもインストールできる。

SoCはQualcomm Snapdragon 680、メモリは4GB、ストレージは64GBで、最大2TBのmicroSDカードにも対応する。

オーディオ回路には、Cirrus Logic製ハイグレードDAC「CS43198」を左右独立のデュアル構成で搭載。DSD 512およびPCM 768kHz/32bitフォーマットに対応する。アナログ段には低ノイズ・低歪み性能を備えたオペアンプ「SGM8261」を4基搭載。

ディスプレイは5インチのIPSパネルで、解像度は1,280×720ドット。OGSフルフィットタッチスクリーンにより5点マルチタッチ操作に対応。本体上下にはデュアルマイクを内蔵。FNキーを押すだけで即録音が可能となっている。

背面の内蔵カメラは、QRコードを使ったアプリログインやWebサービスの認証、モバイル決済などに利用できるほか、写真撮影も楽しめる。

Bluetooth 5.0準拠。AAC、SBC、aptX、aptX HD、LDACの各コーデックをサポート(LDACは今後のファームウェアアップデートで実装予定)。

内蔵FMアンテナを備え、電源を入れるだけでFM放送を受信できる。2.4GHz/5GHzデュアルバンドWi-Fiにも対応する。

バッテリー容量は3,100mAhで、3.5mmヘッドフォン出力時に最大約26.5時間の連続再生が可能。外形寸法は128×76×15mm(縦×横×厚み)、重量は207g。