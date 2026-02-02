新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名による特別番組『MAD５（マッドファイブ）』（全５回）の#５を２月２日（月）夜11時より放送する。 『MAD５』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”がそれぞれの感性と爆発力を武器にさまざまなテーマへ切り込んできた。くっきー！とハリウ