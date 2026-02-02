『MAD５』ついに最終回！“撮れ高の妖精”捕獲作戦、波乱の結末
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名による特別番組『MAD５（マッドファイブ）』（全５回）の#５を２月２日（月）夜11時より放送する。
『MAD５』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”がそれぞれの感性と爆発力を武器にさまざまなテーマへ切り込んできた。くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』から誕生した本プロジェクトもいよいよ最終回を迎える。
２月２日（月）放送の#５では、これまでの放送のラストで必ず姿を現してきた“撮れ高の妖精”ことオダウエダ・植田紫帆を捕獲するための最終ミッション“撮れ高の妖精捕獲作戦”を決行。前回#４のラストで“撮れ高の妖精”が拾っていったぬいぐるみには、実はくっきー！がGPSを仕込んでおり、その位置情報をもとに“妖精レーダー”を使った捜索ロケがスタート。
オープニングでは、川北と池田のあまりにも平然とした“変な格好”にケムリが思わず「なんで当たり前に変な格好してるんですか？」とツッコミ。川北は「今日メガネ作る途中で来ちゃって……」と謎の言い訳をする一方、池田は「私、セットアップの女よ」と自称し、早くもMADなボケが飛び交う。
痕跡を探すため、レーダーを頼りに街を練り歩く一行。くっきー！が手がかりを“念写”し、川北は妖精がいた場所を“熱感知”、なぜか池田は“ルフィの形跡”を発見するなど情報量過多な捜索が展開。
さらにレーダーの反応を追って移動した先では、ショッピング中の“撮れ高の妖精”らしき後ろ姿を発見。しかし、その直後に思いもよらぬ展開が。
そして、再びレーダーが反応したのはABEMAの収録スタジオ。モニターには、生放送中の番組に出演する“撮れ高の妖精”の姿が映し出される。収録スタジオのある階へと向かう途中、ケムリが「最悪のたけし軍団みたい」とツッコむ中、なんと『MAD５』の５人が生放送中のスタジオに乱入。くっきー！が「捕まえた」「もろてくで」と妖精を連行するが……。果たして“撮れ高の妖精”を無事に捕獲することはできるのか!? 波乱が波乱を呼ぶ最終回、『MAD５』#５は２月２日（月）夜11時より放送。
（C）AbemaTV, Inc.
『MAD５』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”がそれぞれの感性と爆発力を武器にさまざまなテーマへ切り込んできた。くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』から誕生した本プロジェクトもいよいよ最終回を迎える。
オープニングでは、川北と池田のあまりにも平然とした“変な格好”にケムリが思わず「なんで当たり前に変な格好してるんですか？」とツッコミ。川北は「今日メガネ作る途中で来ちゃって……」と謎の言い訳をする一方、池田は「私、セットアップの女よ」と自称し、早くもMADなボケが飛び交う。
痕跡を探すため、レーダーを頼りに街を練り歩く一行。くっきー！が手がかりを“念写”し、川北は妖精がいた場所を“熱感知”、なぜか池田は“ルフィの形跡”を発見するなど情報量過多な捜索が展開。
さらにレーダーの反応を追って移動した先では、ショッピング中の“撮れ高の妖精”らしき後ろ姿を発見。しかし、その直後に思いもよらぬ展開が。
そして、再びレーダーが反応したのはABEMAの収録スタジオ。モニターには、生放送中の番組に出演する“撮れ高の妖精”の姿が映し出される。収録スタジオのある階へと向かう途中、ケムリが「最悪のたけし軍団みたい」とツッコむ中、なんと『MAD５』の５人が生放送中のスタジオに乱入。くっきー！が「捕まえた」「もろてくで」と妖精を連行するが……。果たして“撮れ高の妖精”を無事に捕獲することはできるのか!? 波乱が波乱を呼ぶ最終回、『MAD５』#５は２月２日（月）夜11時より放送。
（C）AbemaTV, Inc.