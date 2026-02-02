「野球選手以外にしてみたい仕事」について語った大谷ドジャースの大谷翔平投手が、ブランドアンバサダーを務める「ディップ株式会社」の新テレビCMに出演。2日から全国で放映される。同社代表取締役社長兼CEOの冨田英揮氏との特別対談動画も公開され、大谷が「野球選手以外にしてみたい仕事」として意外な夢を語ったことが大きな話題となっている。新CM「自分の好きを見つけよう」篇では、デニムジャケットにTシャツを合わせ