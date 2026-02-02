「野球選手以外にしてみたい仕事」について語った大谷

ドジャースの大谷翔平投手が、ブランドアンバサダーを務める「ディップ株式会社」の新テレビCMに出演。2日から全国で放映される。同社代表取締役社長兼CEOの冨田英揮氏との特別対談動画も公開され、大谷が「野球選手以外にしてみたい仕事」として意外な夢を語ったことが大きな話題となっている。

新CM「自分の好きを見つけよう」篇では、デニムジャケットにTシャツを合わせたクールな私服姿で登場。自身の野球人生と重ね合わせながら、内面を表現する繊細な演技を披露している。対談動画では「宇宙飛行士になってみたいとずっと思ってたんで」と明かし、自分の目で宇宙を確かめてみたいという純粋な好奇心を覗かせた。

冨田氏から「先生が向いているのでは」と問われる場面もあったが、大谷は「逆に自分がそうできるかなって思った時に、多分そうできない」と謙虚に回答。これまで自身を導いてくれた指導者への感謝を述べつつ、教職については否定的な見解を示した。野球以外の道についても、独自の感性で語る姿がファンの注目を集めた。

SNS上のファンは、この壮大な夢に即座に反応。「宇宙飛行士になってみたいって……大谷さんならなれるね」「うっわぁスケールがちがうってぇ」「引退してから訓練を始めても、間に合うんじゃないでしょうか……」といった声が寄せられた。野球界の至宝が見せた宇宙への憧れに、多くの人々が感銘を受けている。（Full-Count編集部）