天竜浜名湖鉄道（イメージ）富士山静岡空港と浜松・浜名湖ツーリズムビューローは、浜松市の活性化と空港を起点とした新たな観光の流れを作るための連携事業を開始します。その第一弾として、2026年3月21日（土）に天竜浜名湖鉄道の貸切列車で巡る特別ツアー「天竜浜名湖鉄道 貸切列車でめぐる、浜松を味わう一日」を開催。のどかな風景を楽しみながら、ものづくりや食文化を体験できる盛りだくさんの内容です。天竜浜名湖鉄道の貸