天竜浜名湖鉄道（イメージ）

富士山静岡空港と浜松・浜名湖ツーリズムビューローは、浜松市の活性化と空港を起点とした新たな観光の流れを作るための連携事業を開始します。その第一弾として、2026年3月21日（土）に天竜浜名湖鉄道の貸切列車で巡る特別ツアー「天竜浜名湖鉄道 貸切列車でめぐる、浜松を味わう一日」を開催。のどかな風景を楽しみながら、ものづくりや食文化を体験できる盛りだくさんの内容です。

天竜浜名湖鉄道の貸切列車で楽しむ体験型ツアー

車内でのハーモニカ組立て体験とオリジナル弁当

ツアーでは掛川駅から新所原駅までの区間を貸切列車で移動します。掛川駅〜宮口駅間では、「音楽のまち」浜松ならではの企画として、昭和楽器製造の協力によるハーモニカ組立て体験を実施。完成後には参加者全員で演奏を楽しむひとときも用意されています。

ハーモニカ（イメージ）

また、宮口駅から奥浜名湖駅への移動中には、有限会社竹泉が手掛ける本ツアー限定のオリジナル弁当を堪能。浜松の名産品が詰め込まれた特別な昼食を、列車の窓に広がる景色とともに楽しめます。

酒蔵見学や採蜜体験など地域の魅力に触れる行程

沿線のスポットに立ち寄り、浜松の文化を深く知るコンテンツも充実しています。宮口駅近くでは、花の舞酒造での酒蔵見学と樽酒の試飲を実施。さらに奥浜名湖エリアでは、長坂養蜂場にて遠心分離機を使用した貴重な採蜜体験を楽しむことができます。

採蜜体験（イメージ）

「天竜浜名湖鉄道 貸切列車でめぐる、浜松を味わう一日」概要

開催日：2026年3月21日（土）

集合場所：天竜浜名湖鉄道 掛川駅

募集定員：40名（最少催行人員25名）

参加費：13,800円（税込）

参加条件：20歳以上（試飲を含むため）

予約方法：専用予約サイトより先着順

【行程詳細】

10時14分〜11時17分：貸切列車乗車（掛川駅〜宮口駅） ※車内でハーモニカづくり

11時30分〜13時15分：酒蔵見学（花の舞酒造）、樽酒試飲

13時30分〜14時18分：貸切列車乗車（宮口駅〜奥浜名湖駅） ※車内で昼食

14時30分〜16時：採蜜体験（長坂養蜂場）

16時17分〜16時34分：貸切列車乗車（奥浜名湖駅〜新所原駅）

17時：新所原駅にて解散

貸切列車という特別な空間で、浜松の食・ものづくり・人の温かさに触れる、一日限りの贅沢な旅へ出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：富士山静岡空港）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）