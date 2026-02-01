女優・タレントの風吹ケイ（26歳）が、1月31日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。恋愛リアリティショー企画で相手役を務めた青木マッチョとのその後について、「なんもない」「DMする勇気がない」と現状を明かした。「NOBROCK TV」のイベントに出演するDRAW MEの二瓶有加、風吹ケイ、立野沙紀による飲み会企画を実施。その中で、メンバーそれぞれの話題で持ちきりとなった。立野が風吹に対し