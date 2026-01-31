2024年はナ・リーグMVP投票2位…昨季は31HR3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を控え、優勝候補の一角であるプエルトリコ代表に激震が走った。MLB選手会（MLBPA）は30日（日本時間31日）、メッツのフランシスコ・リンドーア内野手がWBCを欠場すると発表した。リンドーアは昨シーズン終了直後、右肘のクリーニング手術を受けていた。経過は良好とされているが、この術歴が「大会出場」への高いハー