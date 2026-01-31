即戦力補強で層を厚くした2026年の陣容西口文也監督が就任2年目を迎える西武の2026年シーズン。2019年以来となるリーグ優勝を目標に掲げる中、オフには積極的な補強を進め、新たな戦力が加わった。実績あるフリーエージェント移籍組に加え、外国人選手、若手、育成を含めた幅広い補強で、チーム全体の底上げを図っている。新入団選手には小島大河捕手、岩城颯空投手、秋山俊外野手らが名を連ね、投打のバランスを意識した構成