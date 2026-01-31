スネルは加入1年目にシーズン11登板にとどまったワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース。先発の柱の一人として期待されているブレイク・スネル投手だが、キャンプが迫る中で開幕アウトの可能性を本人が明かしている。ファンからは「大丈夫かな」「早く帰ってきて」と心配する声もあがる一方で、「驚きはない」「そんなに投げてないのに」と厳しい反応も寄せられている。スネルは29日（日本時間30日）、ロングビーチにある