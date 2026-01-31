ＭＬＢで５年目のシーズンを迎えるカブス・鈴木誠也外野手（３１）に復権のチャンスが訪れている。地元紙「シカゴ・サンタイムズ」も３０日（日本時間３１日）、今季の出場機会が増えると?後押し?しているのだ。最大のきっかけは大物の移籍だ。昨季在籍したカイル・タッカー外野手（２９）がＦＡとなり、ドジャースに大型契約で移籍。チームとしては大きな戦力を失う痛手となったが、同紙は「鈴木は今年、右翼手としてより多く