メッツとマイナー契約米大リーグ・ドジャースで長年プレーしていたオースティン・バーンズ捕手が29日（日本時間30日）、メッツとマイナー契約を結んだと発表された。日本時間早朝の発表だった。36歳のバーンズは2011年ドラフト9巡目（全体283位）でマーリンズ入りし、14年オフにドジャースへ移籍。15年にメジャーデビューを果たし、昨年5月まで在籍した。事実上の戦力外（DFA）となったが、功労者として惜しまれた。メッツは