元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈が１か月で６・１キロのダイエットに成功し、激変した姿に騒然となった。３０日までにインスタグラムで「ダイエット成功しました！！とりあえずは６・１キロ減」と報告し、ドレスで変ぼうした姿をアップ。「まだここからも継続できるように先生はじめスタッフさん、長井さん（可愛くしてくれてありがとございます）あこちゃん（いつも励ましてくれてありがとう）みやぞん（