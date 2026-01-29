株式会社アプチーズが運営するNEO阿波踊り集団「寶船（たからぶね）」は、2025年11月9日（日）から12月3日（水）までの25日間、パナマ、グアテマラ、ベリーズ、コスタリカ、ニカラグア、エルサルバドルの中米6ヶ国12都市を巡る文化交流ツアーを実施。全26公演を通じて、延べ1万5,000人以上の観客・参加者が阿波踊りを体感し、全日程を終了した。本ツアーは、「日・中米交流年（外交関係樹立90周年）」の公式記念事業として、『国際