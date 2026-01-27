冬が旬の大根は、今まさに栄養豊富でうまみも◎。価格も手ごろになる旬の大根を使った、おいしくて家計も助かる1品をご紹介します。大根は煮込む前にこんがりと焼き色をつけて表情豊かな、そそる見た目に！『焼き大根と鶏肉の甘辛煮』のレシピ材料（2人分）大根（小・あれば真ん中）……1/2本（約500g）鶏もも肉（大）……1枚（約300g）大根の葉……50gしょうがの薄切り……1/2かけ分塩サラダ油酒みりん砂糖しょうゆ作り方(1)下ご