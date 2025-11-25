「霜降り明星」のせいやが２５日深夜に放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」（深夜０時４０分）に出演。結婚式にかかった費用について話した。「人生で一括で一番（お金を）払ったのが結婚式で。もう盛大にしようって思って。普段そんなに使わないんで」と明かしたせいや。続けて「マグロを呼んで解体ショーとかいろいろやって。奥さんの友達も楽しめて、僕の親戚も芸人もみんなで楽しめるゲームをマグロかけてやったんです