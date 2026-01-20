侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表。新たに１０人が発表され、全３０選手のうち２９人が決まった。メジャーリーガー８人は歴代最多。前回大会では準々決勝以降、イタリア、メキシコ、米国に勝って優勝を果たしたが、今大会のポイントはどこにあるのか。連覇への道のりを展望する。侍ジャパン