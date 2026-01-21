トレンド感は欲しいけど、ワンシーズンでは終わらせたくない。そんな欲張りな気分にも応えてくれる【ユニクロ】は、今のムードをきちんと感じさせつつ、来年にも着ているイメージが湧くのが強み。今回はユニクロマニアの筆者が、実際に着て“これは来年まで着られる”と感じた「名品アイテム」を紹介。オーバーサイズシャツやワイドパンツなど、リアルに使えるものだけをピックアップしました。 シ