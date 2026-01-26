先週までの円安警戒から一転、きょうは1ドル＝153円台をつけるなど、異常な円高が進みました。市場を動揺させたのはきわめて異例の日米協調介入の可能性でした。週明けの株式市場日経平均株価は一時、1100円以上の急落となりました。その要因は…岩井コスモ証券 担当者「選挙の絡みも為替に影響があるのかなと」「2円くらい一気に円高に振れた」円相場が急速に円高にふれたためです。先週のマーケットの話題は「円安」一色