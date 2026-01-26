¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬26Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤ÎÃæ·Ñ¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¸«¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇWBC¤ÎÆüËÜÀï¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ÏÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÃæ·Ñ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¥Õ¥ê