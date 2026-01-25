大谷がNY夕食会でスピーチ昨季、3年連続4度目の最優秀選手（MVP）に輝いたドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に出席。同席した真美子夫人へ、はにかみながら「To my loving wife Mamiko（私の愛する妻、真美子へ）」と英語で伝えた。大谷はこの日、英語でスピーチ。「日本の家族、そして何より、私の人生を豊かにしてくれている愛する妻、真美子、