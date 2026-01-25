ビジターは球団史上初のフルモデルチェンジ生まれ変わったデザインにファンも驚いている。楽天は24日、今季の「セカンドユニホーム」と「サードユニホーム2026」を発表した。ビジターは球団史上初となるフルモデルチェンジで、名称も新たに「セカンドユニホーム」と改める。ファンからは「え、ビジユニ変わるの？」「めっちゃ変わるやん」「かっこいい！」と驚きの声が上がった。セカンドユニホームは、昨年好評だった「TOHOKU