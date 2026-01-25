¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×³ÚÅ·¤¬°ÛÎã¤Î¥æ¥ËÊÑ¹¹¡¡»Â¿·¤¹¤®¤ë¿·¥â¥Ç¥ë¡¢»É·ãÅª¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤â¡ÖÂç¹¥¤¡×
¥Ó¥¸¥¿¡¼¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸
¡¡À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¤Ï24Æü¡¢º£µ¨¤Î¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à2026¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¡¢Ì¾¾Î¤â¿·¤¿¤Ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡×¤È²þ¤á¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¢¥Ó¥¸¥æ¥ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤ï¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÖTOHOKU PRIDE¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¤ò·Ñ¾µ¡£ÅìËÌ6¸©¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÖÅìËÌ¥¹¥È¥é¥¤¥×¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£ÅìËÌ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤¤å«¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÇ®¤¯Æ®¤¦»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë²è¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖTOHOKU SPARKLES¡×¤Ë·èÄê¡£ºòµ¨¡¢¹â¤¤¾¡Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖEAGLES SUMMER¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à2025¡×¤ÈÆ±¤¸¡ÖVIVID PINK¡Ê¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡×¤ò´ðÄ´¿§¤È¤·¡¢ÅìËÌ³Æ¸©¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤¿»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤Ïº£µ¨¤«¤é¡¢½¾Íè¤Î¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤ò¡Ö¥»¥«¥ó¥É¡×¤È¸Æ¾Î¤òÊÑ¹¹¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¸????¡×¡Ö¥Ó¥¸¥¿¡¼Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡ÖºòÇ¯¤Î¸ÂÄê¥æ¥Ë¤¬¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤â¡Ö¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Ô¥ó¥¯¾ïÀß!?¡×¡Ö¤Ö¤Ã¤È¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯Âç¹¥¤¡×¡Ö³ÚÅ·¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤³¤¦¡×¤È¹¥É¾¡£¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Á¡×¡ÖÌ¾¾Î¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëºÇ¶¯¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤¤¤¤¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¥«¥é¡½¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë