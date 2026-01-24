マタラッツォ監督が言及スペイン1部レアル・ソシエダのMF久保建英は左ハムストリングの負傷で戦線離脱となった。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は「予想していたよりも長い離脱になる」と久保の状況に言及した。久保は現地時間1月18日のラ・リーガ第20節バルセロナ戦（2-1）に先発出場したが途中交代。試合後の検査で左ハムストリングの負傷と発表された。スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は「久保はバルセロナ戦の