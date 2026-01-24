舞台『刀剣乱舞』(山姥切長義役)など、人気作品に多数出演する俳優・梅津瑞樹さん。そんな梅津さんが作・演出・プロデュース・出演を務める演劇ユニット「言式」の世界観を堪能できる書籍『言式 戯曲集』が発売された。これを記念して、ウォーカープラスでは梅津さんにインタビューを実施。「言式」の今後の方針や、ユニットのパートナーである俳優・橋本祥平さんへの思いなどをうかがった。【写真を見る】戯曲集を発売することに