2020年に興行収入27億円・観客動員196万人を記録した『映画 えんとつ町のプペル』。待望の続編『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』が、2026年春の公開を前に、第76回ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門への正式出品が決定した。【画像】ベルリン国際映画祭正式出品の決定にあわせて公開されたポスタービジュアル【画像】ベルリン国際映画祭正式出品の決定にあわせて公開されたポスタービジュアル■カンヌ、ヴェネツ