「○○さん、こんにちは！キャンパスカードの消費データと統計の分析の結果、最近、あなたの食事量が少ないですよ！」「9〜12月の食費補助金が学校の共通カードにひも付けされている銀行口座に振り込まれています。確認してください」。これらは最近、福建省アモイ市にあるアモイ大学の学生が受け取った学校から送られたショートメッセージの内容だ。学生の呉さんによると、この心温まる「こっそり支援」はショートメッセージが送