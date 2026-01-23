初めて“ガラスの天井”を打ち破った女性同士の鞘当てが過熱している。憲政史上、初の女性首相となった高市早苗氏（64）と、労働組合の全国組織・連合の芳野友子会長（60）のことだ。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」高市首相を全面的に支える構え政治部デスクが解説する。「芳野氏は当初、高市氏の首相就任を喜んでいました。“ようやく日本に女性の時代が来た。二人で