スマホケースと同じデザイン iFaceのAirPods用ケースBCN＋R

iFaceからAirPods Pro第3世代専用ケースが登場 予約受付中

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • Hameeは2月中旬、「iFace First Class Standardケース」を発売する
  • 耐衝撃構造でAirPodsを傷から守るカラビナ付きで便利なケース
  • iFace公式オンラインストアで予約受付中
