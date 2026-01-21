NPBとの事務折衝で要望を伝えた日本プロ野球選手会の公式X（旧ツイッター）が21日に更新され、同日に行われたNPBとの事務折衝で、審判の判定や評価制度についての改善を要望したと報告した。近藤健介会長（ソフトバンク）が伝えたもので、Xでは「試合の展開だけでなく選手人生も左右されうる、ストライク・ボール判定の精度や一貫性の向上について取り組んでほしいという審判の評価制度を含めた改善を要望しました」と綴られた