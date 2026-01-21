「心配ない、心配ない」「優勝はあんまり信じられなかったので、（歓声は）よく聞こえなかったです」大相撲九州場所千秋楽で横綱・豊昇龍(ほうしょうりゅう)を破って初優勝を決めた安青錦(あおにしき)（21）は、こう語って初々しさをみせた。場所後には、所要14場所という異例のスピードで、大関昇進を果たす。「大関の名に恥じぬよう、またさらに上を目指して精進いたします」大関昇進の使者を迎える際の口上(こうじょう)も、安青