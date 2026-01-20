1月20日は二十四節気のひとつ、一年で最も寒さが厳しい頃とされる「大寒」です。鳴門市では被災地の復興を祈る、恒例の「大寒みそぎ」が行われました。「大寒みそぎ」は東日本大震災の翌年、2012年から毎年行われています。20日の朝、鳴門市の大毛海岸に集まった県内の神職5人は、はじめに船を漕ぐ所作を繰り返す「鳥船」と呼ばれる儀式で、精神を統一しました。そして、午前7時過ぎ。日の出とともに冷たい海へ入り、約3分間、大祓