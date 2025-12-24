イタリアを代表するファッションデザイナー、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏が、ローマの自宅で亡くなりました。93歳でした。ヴァレンティノ氏の財団はSNSで、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニは、愛する人々に囲まれながら、ローマの自宅で息を引き取った」と発表しました。93歳でした。葬儀は23日（金）、ローマで営まれる予定です。オートクチュールの世界で頂点を極め、「ヴァレンティノ・レッド」と呼ばれる象徴的な赤を生み