2026年2月1日（日）、渋谷のお好み焼き店「かわなか」＆「まいどおおきに」にて、至近距離での握手や撮影が楽しめる『川中美幸を囲む2026年新春会』を開催する。内容は、1月21日発売の新曲「暖流桜」、カップリング曲「火のように恋しい人がいて」をはじめ、時間の許す限り、目の前のお客様とのフリートークや即興リクエストにも応える。さらに、「ふたり酒」「二輪草」「遣らずの雨」などの代表曲も披露される可能性がある。店の