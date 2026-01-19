ESSEonlineに掲載された記事のなかから、1月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！年齢を重ねると、生え際のクセ毛の扱いが上手くいかずに悩むことも。女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さんに、水とドライヤーがあればできる生え際のクセを直すコツを詳しく聞きました。50代の読者をモデルに紹介します。前髪だけで一気に若見え！