通勤服を新調したいなら、ボウタイデザインが上品な華やかさを演出し、キレイ見えを狙える【ハニーズ】のトップスがおすすめ。シャツやブラウス、ニットなど、大人の通勤服に活躍しそうな「ボウタイトップス」をご紹介。フリルとの組み合わせが可愛く映えるシャツや、レース柄が目を引く主役級トップスなど、おしゃれ見えも狙いたいミドル世代の味方になりそうなアイテムが登場します。 一点投入でキレイ見えを狙える