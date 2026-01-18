「忙しくてもおいしいものが食べたい！」そんなとき、簡単に調理ができるレシピは大助かりです。今回は、料理研究家の市瀬悦子さんにフライパンひとつでできる「フライパン炊き込みビビンバ」のつくり方を教えてもらいました。野菜もお肉もバランスよく食べられて、ピリ辛のキムチが食欲をそそる一品です。ワンパンビビンバで忙しい日を乗りきる！お米と一緒に具材をのっけて一気に加熱！ナムルだけを別でつくらなくてもいいのが