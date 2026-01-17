昨年11月9日にFA宣言「先発で勝負したい」国内FA権を行使していたソフトバンクの東浜巨投手が16日、残留することを明言した。昨年11月9日に宣言してから2か月あまり。この日、福岡市内でトレーニングに励んだ右腕は「条件提示をしてくれた球団はありましたし、必要としてもらえるのは本当にありがたいこと。選手冥利に尽きるし、とても嬉しかったです」と濃密な日々を振り返った。プロ13年目の2025年は1軍で7試合登板にとどま