侍Jの元スコアラー・志田宗大氏がデータ活用術を中学生に伝授データの活用は重要だが、数字にとらわれ過ぎてはいけない。ライブリッツ株式会社が主催する「デジタル野球教室」が2025年12月21日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで行われ、元ヤクルト外野手で侍ジャパンの元スコアラー・志田宗大氏（現中日ゲーム戦略アナリスト兼コーディネーター）がゲストコーチ（アナライザー）として参加。硬式野球クラブに所属