¤¢¤­¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¡Ê¤º¤·¡Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤¬¡¢²ÚÎï¤ÊÊñÃú»«¡Ê¤µ¤Ð¡Ë¤­¤Çµû¤ò»«¤¯»Ñ¤¬¿Íµ¤¤Îµû»«¤­·ÏYouTuber¡Ö¤­¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò1·î21Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ¤Ó³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥·¥í¡¼¤È¡¢¤­¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï2025Ç¯¤ËÂ³¤­¡¢2²óÌÜ¡£Æ±Æü¤«¤éÂè1ÃÆ¡¢2·î9Æü¤«¤éÂè2ÃÆ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´6¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥»¥¦¡õ¤Ä¤Ö³­¤ª¤í¤·¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÇÅö¤¿¤ë