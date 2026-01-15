Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ìó8¥õ·î¤ÎÊÑ²½¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡È¶ßÂ­¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¡¢Ìó8¥õ·î¤Ç¤Î¡È¶ßÂ­¡É¤ÎÊÑ²½¡¿¡Ø¥Ð¥¿¥Ð¥¿Çã¤¤Êª¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸ ～½ä¤ê¤á¤°¤ë±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å～¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È ¢£º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¸å¤í»Ñ¤òÊÂ¤Ù¡È¶ßÂ­¡É¤ÎÊÑ²½¤òÈäÏª Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¢«2025Ç¯5·î¤Î¶ßÂ­2026Ç¯1·î¤Î¶ßÂ­¢ª¡×¡Ö