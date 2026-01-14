1月13日、『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場するキャラクターと新規メガシンカポケモンが公開された。 【画像】キャラクターや新メガシンカポケモンの一部立ち絵 今回公開されたキャラクターは、発売前の時点では発表されていなかったキャラクターを中心に構成されている。公開されたキャラクターは、ムクやジプソなどをはじめとする主要キャラクターの立ち絵イラストだ。 新規メ