ロックバンドKANA−BOONが13日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）に出演。新メンバーが加入し、4人体制に至るまでの苦難を語った。KANA−BOONは谷口鮪と遠藤昌巳、新メンバーのヨコイタカユキ、関優梨子の4人体制で活動することを明かしていた。谷口は「僕以外のデビューのメンバーが全員スキャンダルで抜けました」と告白した。猫のキャラクター、ササキの声を担当する霜降り明星の粗品は「何系で