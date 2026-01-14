µªÆ£¿¿¶×»á¤ÏÃæµþ¹â¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»³ÅÄÏÂÍø»á¤ÈÁø¶ø¤·¾×·â¹­Åç»þÂå¤Ë¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¡¦µªÆ£¿¿¶×»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEJ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Ï1981Ç¯¡¢Ãæµþ¹â¡Ê¸½¡¦ÃæµþÂçÃæµþ¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£Ãæµþ¡¦¿ù±ºÆ£Ê¸´ÆÆÄ¤¬¡ÖÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁª¤ó¤ÀÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¹Å¼°ÌîµåÉô¤ËÆþÉô¤·¡¢1Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£1Ç¯½©¤Ï¹µ¤¨Åê¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃæÉôÂç²ñ·è¾¡¤Î°¦ÃÎÀï¤Ç¤Ï¡Ö6ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯